Путин поручил максимально проинформировать граждан и бизнес о льготах

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Президент России Владимир Путин потребовал максимально полно и достоверно проинформировать граждан и представителей бизнеса о способах получения льгот. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что «все должны знать, каким образом они могут воспользоваться этими льготами, как это сделать».

«Все граждане и компании, руководители компаний, акционеры, собственники — они должны знать, у них должна быть полноценная информация о том, какие именно меры поддержки предлагаются правительством. Просто должна быть хорошая информация, полноценная и достоверная», — отметил Путин.

По его словам, способы получения информации должны быть доступными для людей. «Все должны быть уверены в том, что это до них дойдет, поэтому уже сейчас нужно как можно шире эту работу развернуть», — добавил президент.

Он напомнил, что начало некоторых выплат намечено на середину мая, из-а чего необходимо сделать так, чтобы все понимали, что будет происходить в ближайшие дни. Это важно сделать еще и потому, что большинство важных решений руководители предприятий будут принимать после 12 мая, отметил президент.

Ранее 6 мая Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. При этом глава государства отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.