В Китае и Европе массово гибнут летучие мыши: это связано с коронавирусом

Китай, а также некоторые страны Европы могут столкнуться с повторными эпидемиями из-за того, что на сегодняшний день происходит с летучими мышами, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Во многих странах летучие мыши считались символом счастья, но из-за того, что ученые считают, что коронавирус мог передаться людям от них, популяции находятся под угрозой уничтожения. В Китае и некоторых странах Европы люди начали прогонять летучих мышей, которые живут в их домах или неподалеку. Из-за того, что летучие мыши были побеспокоены во время спячки, они начинают массово гибнуть, а также распространяют многие другие опасные для человека вирусы. Летучие мыши оказываются в дикой природе, к условиям жизни в которой они просто не приспособлены. Ученые говорят о том, что подобные действия полностью бессмысленные, ведь коронавирус связан только с одним видом летучих мышей, которые проживают исключительно в лесах. Но люди не обращают внимания на такие заявления, что в конечном результате может стать причиной гибели огромного количества животных безо всякой на то причины. Летучие мыши играют очень важную роль в функционировании экосистемы, ведь они не только уничтожают грызунов, но и помогают опылить некоторые виды растений. Если эти животные исчезнут, то люди столкнуться со стремительным увеличением популяций грызунов и уменьшением количества определенных видов растений.