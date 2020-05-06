Обнаружен еще один штамм коронавируса, который может быть еще более заразным

Американские ученые провели еще несколько исследований в результате которых был обнаружен совершенно новый штамм коронавируса. Он может на самом деле оказаться еще более агрессивным и заразным, чем тот штамм, распространение которого происходило в начале пандемии, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Специалисты из Лос-Аламосской Национальной лаборатории обнаружили, что COVID-19 мутировал и превратился в новый штамм. Именно он начал распространяться в самом начале февраля непосредственно в Европе. Постепенно новый вирус заменил тот, который появился изначально в Китае. Вскоре он стал доминирующей версией. Этот же вариант и попал на территорию Северной Америки, где начал распространяться с невероятной скоростью. Новый вирус может намного быстрее и эффективнее нейтралирозовать те антитела, которые вырабатываются зараженным организмом. Стоит отметить, что на сегодняшний день вирус все еще продолжает мутировать. В связи с этим все усилия, которые прилагаются для создания вакцины, могут не принести совершенно никакого результата. Билл Хэнэдж рассказал о том, что не только вирусы, но и другие опасные микроорганизмы могут мутировать, чтобы побороть иммунитет человека. Это становится причиной того, что иногда бывает очень сложно разработать действенную вакцину.