Российский миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Дмитрий Босов, миллиардер из списка Forbes, покончил с собой. Как стало известно журналистам, об этом рассказали два его знакомых человека. Обстоятельства смерти бизнесмена пока доподлинно неизвестны. Прояснен только тот факт, что якобы криминальной подоплеки в его смерти нет.

«Это правда, Босова уже нет в живых», — рассказал один из знакомых предпринимателя.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что ночью полиция выезжала на вызов, связанный с самоубийством в подмосковном поселке Усово, где жил бизнесмен. Смерть якобы наступила в ночь со вторника на среду.

Известно, что бизнесмен был на 86 строчке рейтинга Forbes и владел компаниями «Сибантрацит» и «Востокугль». Первая компания выступала в качестве спонсора «Ночной хоккейной лиги».

Также компании бизнесмена полностью принадлежит известный центр дизайна и архитектуры Artplay. Явно смертью миллиардера займутся правоохранительные органы. Но пока они официально не публиковали обстоятельства кончины предпринимателя.

Дмитрий Борисович Босов родился 27 марта 1968 года в Барнауле. Отец был начальником цеха на заводе «Трансмаш», позже — заместителем генерального директора завода «Кристалл». Мать была преподавателем английского языка, профессором одного из московских вузов.