7 мая: этот день в истории России

День 7 мая в истории России был богат событиями, о которых вспомнить интересно. Например, в 1742 году для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы были специально построены Красные ворота. Расходы на строительные работы взяло на себя московское купечество. Ворота простояли почти два века: в 1927 году при реконструкции Москвы их уничтожили. В 1744 году 7 мая та же российская императрица — Елизавета Петровна — подписала указ об отмене смертной казни в стране.

В 1940 году Московскому государственному университету присвоено имя Михаила Ломоносова — российского ученого, оказавшего огромное влияние на развитие науки и высшей школы. Глубочайший ум Ломоносова ценила Екатерина Великая, а в народе упорно циркулировал слух, что Михайла Васильевич — незаконнорожденный сын самого Петра Первого.

В 1960 году в СССР принят Закон о введении 7-часового рабочего дня. Социалистическое государство четко регулировало продолжительность трудовой нагрузки, так что сегодня такая инициатива выглядит сказочной.

По народному календарю 7 мая отмечается Евсеев день, который считался благоприятным для сева овса. Стопроцентным признаком хорошего урожая считалась береза. «Когда берёза станет распускаться, сей овёс», — говорили крестьяне.

События 7 мая в истории России:

1742 — Для въезда на коронационные торжества императрицы Елизаветы московским купечеством построены Красные ворота. В 1927 году при реконструкции Москвы они были уничтожены.

1744 — Указ Елизаветы Петровны об отмене в России смертной казни.

1755 — в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего Исторического музея на Красной площади открылся Московский университет.

1780 — Екатерина II официально жаловала герб Санкт-Петербургу.

1826 — начало работ по составлению (1826—1830) первого Полного собрания законов Российской империи под руководством М. М. Сперанского.

1840 — родился русский композитор Пётр Ильич Чайковский.

1895 — В Петербурге русский физик и электротехник Александр Попов продемонстрировал изобретение, ставшее прототипом радио.

1917 — Временное правительство предоставило католической церкви право религиозной пропаганды в России.

1945 — Войсками союзников освобождён концлагерь Маутхаузен.

1960 — советский шахматист Михаил Таль стал 8-м чемпионом мира по шахматам.

7 мая 1875 года Россия и Япония подписали договор об обмене территориями

Договор оказался историческим, последствия до сих пор будоражат воображение Токио, заставляя мечтать о возвращении им Курил. А в 1875 году договор об обмене территориями прописывал точно и однозначно: Россия уступала Японии Курильские острова в обмен на остров Сахалин.

7 мая 1890 года Россия законодательно ухудшает условия работы малолетних

В России конца девятнадцатого века существовали законы, защищающие права малолетних рабочих. Детей и подростков, иными словами. В 1890 году законы 1882 и 1885 гг. о несовершеннолетних рабочих значительно ужесточились. Для малолетних допускалась девятичасовая работа, а также работа в праздники с разрешения инспекции. Фабрикантам разрешили брать детей для работы в ночную смену, кроме того, упростились правила увольнения малолетних. Например, хозяин производства получил право увольнять рабочего при неявке на работу более шести дней в месяц.

7 мая 1951 года МОК пригласил СССР принять участие в Олимпийских играх 1952 года

Олимпийские игры 1952 года для СССР стали первыми. После получения официального приглашения на такое масштабное событие Советский Союз выставил безупречно подготовленную сборную — мир ахнул! На Олимпиаде-1952 в Хельсинки СССР занял второе место по числу медалей — 71, у США их было 76.

Надо отметить, что политическая обстановка в 1952 году была напряженной: назревала Холодная война, что осложняло оргкомитету всю его работу. Тем не менее, СССР выступил превосходно. Позже первую олимпийскую сборную СССР назовут «Командой фронтовиков». Все спортсмены пережили ужасы войны: воевали на фронте, прошли концлагеря или были блокадниками, многие выступали после тяжёлых ранений. Не нужно говорить, что о силе духа и воле к победе они знали всё. Например, Виктор Чукарин, которому в 1952 было 30 лет, в 1941 году попал в плен и прошел 17 концлагерей. В Хельсинки он выиграл 4 золотые и 2 серебряные медали! Через четыре года в Мельбурне он повторит свои достижения.