Из скольких частей состоит сага «Сумерки» и есть ли уже продолжение?

Еще недавно девушки читали знаменитую «Вампирскую сагу», а также ожидали выхода новой части ленты на больших экранах, дабы насладиться премьерой. Популярная «Киносага» породила множество поклонников этой серии, люди до сих пор продолжают фанатеть от «Сумерек», в сети можно отыскать множество так называемых «фандомов», а актеры из этого фильма стали настоящими суперзвездами.

Сколько частей в саге «Сумерки», как они называются по порядку

«Сумерки» 2008

«Сумерки. Сага. Новолуние» 2009

«Сумерки. Сага. Затмение» 2010

«Сумерки. Сага. Рассвет – часть 1» 2011

«Сумерки. Сага. Рассвет – часть 2» 2012

Сумерки (2008)

В первой части перед зрителем предстает главная героиня, юная девушка по имени Белла Свон, которая после смерти матери перебирается жить к отцу в провинциальный городок под названием Фокс-Ривер. Девушка совсем не рада подобным изменениям в своей жизни, однако выбирать ей не приходится. В новой школе она сталкивается со странной семьей Калленов. Сосед по ее парте кажется ей невероятно странным. Однако в один прекрасный момент он спасает девушку от смерти, после чего они начинают дружить, а позже эта дружба перетекает в любовь. Затем Белла узнает, что ее бойфренд настоящий вампир, однако ей это не кажется помехой.

Сумерки. Сага. Новолуние (2009)

После того как зрители увидели все события, которые связаны с семьей вампиров, Эдвард решил оставить свою любимую девушку, пытаясь ее обезопасить. Парень понимает, что он представляет реальную угрозу для жизни Беллы. Девушка не способна пережить расставание с парнем, она впадает в депрессию и начинает видеть везде один сплошной негатив. В итоге Белла отправляется к другу Джейкобу, который говорит ей, что является оборотнем, удивительно, но Беллу это не пугает. Однажды девушка начинает слышать голос своего бойфренда, который говорит о том, что ей необходимо сбежать от опасности. Она продолжает искать встречи с любимым, игнорируя опасность.

Сумерки. Сага. Затмение (2010)

Очередная часть саги показывает нам события, которые происходит через несколько лет после прошлого фильма. Город, где проживают главные герои, становится центром жестоких убийств. Некая Виктория начала буквально штамповать новых вампиров, она желает мести Каллену за то, что он убил ее бойфренда. Виктория планирует уничтожить Беллу, которая все еще никак не определится, кто же ей подходит больше, Джейкоб или Эдвард? Выбор Беллы очень важен, от нее зависит, как будет происходить война между волками и вампирами. Сейчас врагам придется забыть о своих конфликтах, ведь есть дела важнее.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 1 (2011)

После того как состоялась достаточно яркая и красивая свадебная церемония, Белла вместе с Эдвардом решила отправиться в свадебное путешествие. После этого девушка поняла, что забеременела. Это не слишком обрадовало Калленов, поэтому они попросили Беллу сделать аборт, при этом Эдвард поддерживает это решение. Однако Белла не хочет расставаться с ребенком, пусть он будет и полукровкой. Ей никто не хочет помогать и никто не желает ее жалеть, однако на ее сторону совершенно неожиданно становится Розали. Вместе они хотят защитить малыша, но даже не догадываются о том, что их ждет впереди.

Сумерки. Сага: Рассвет — Часть 2 (2012)

Белла заручилась поддержкой семьи Калленов и своего любимого Эдварда, очень быстро девушка привыкла к новому образу жизни. Отметим, что теперь у Беллы появилась дочь Ренесми, которой она собирается посвятить всю свою жизнь. Наставником для ребенка стал Джейкоб, который всегда поддерживал Беллу в трудное время. Наконец в жизни героев наступает тихая и счастливая жизнь, однако, она длилась недолго. На Ренесми выходят Вольтури, которые не хотят, чтобы девочку обратили, поэтому собирают целую армию, чтобы уничтожить главных героев. В этот раз войны точно не избежать.

Стефани Майер написала продолжение «Сумерек»

Стефани Майер в скором времени собирается выпустить продолжение серии романов «Сумерки». Книга уже получила название «Полуночное солнце». Рассказ идет от лица Эдварда Каллена, которого в фильме сыграл Роберт Паттинсон.

Стефани заявила, что не была уверена, что нужно писать эту книгу, однако многие так хотели ее увидели, что она больше не хочет ждать. Книга «Полуночное солнце» выходит четвертого августа. В ней раскрываются переживания главного героя от встречи с любимой Беллой Свон.