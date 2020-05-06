Проведшая четыре года в бункере маньяка скопинская узница рассказала, как ей удалось вернуться к нормальной жизни

До сих пор как об аде с ужасом вспоминает Екатерина Мартынова о четырех годах пребывания в плену скопинского маньяка Виктора Мохова.

На тот момент девушке было четырнадцать лет. Ее и семнадцатилетнюю Елену Самохину в сентябре 2000 года похитил после дискотеки и увез из Рязани в город Скопин маньяк.

Насиловал каждый день

Это были почти четыре года ежедневного насилия. Виктор Мохов поместил девочек в темный бункер под землей и заставлял вступать с ним в половые отношения. Лена трижды беременела от ненавистного маньяка — и трижды рожала. Роды у нее принимала четырнадцатилетняя Катя. Двоих детей подлец Мохов подбросил в подъезды многоэтажных домов. А третьего изнасилованная девушка родила мертвым.

Абсолютной случайностью было спасение пленниц. Они умудрились передать записку девушке, которая снимала комнату в доме Мохова. Она сразу же сообщила в полицию — и узниц освободили. А самого маньяка судили и дали ему семнадцать лет лишения свободы.

Какие страхи остались под землей

По прошествии двадцати лет Екатерина Мартынова поделилась воспоминаниями о тех страшных годах, проведенных в издевательствах под землей, и рассказала, какие страхи там оставила. Она до сих пор боится оставаться в полнейшей темноте. Всегда на ночь оставляет приоткрытыми шторы, чтобы через створочку в комнату пробивался свет от фонарей.

Справиться со страшными пережитыми событиями Кате помогли ее мама и сестра. Все это время, длительный период психологического восстановления, девушка была наконец спокойна, что маньяк наказан, отбывает срок, и никому уже не причинит зла. Однако если раньше девушка думала, что наказание в семнадцать лет лишения свободы достаточное, и это целая жизнь, то сейчас она беспокоится, что маньяк Мохов выйдет на свободу и продолжит свои грязные дела.

Кстати, сам Виктор Мохов очень удивился тогда оглашенному приговору — он думал, что отсидит лет так пять и все. Ведь по его словам, он же никого не убивал. Он и до сих пор не считает себя в чем-то виноватым, уверена Екатерина Мартынова.

Книга о насилии

Сейчас скопинская узница Мартынова пишет книгу о муках, пережитых в подземном бункере маньяка. Уже готова к печати вторая рукопись.

Виктор Мохов, узнав, что Катя пишет книгу, сам на нее вышел. Он написал ей письмо о том, что как только выйдет на свободу, озвучит свою версию того, как все было на самом деле. Это письмо от своего насильника Катя получила в 2017 году. В нем не было никаких проблесков совести или хоть малейшего сожаления. Письмо девушка, порвав, тотчас же выбросила.

Счастливы несмотря на боль

Катя Мартынова вышла замуж прошлым летом. От предыдущих браков она с новым мужем воспитывает двоих детей. Они переехали в пригород Рязани. Бывшая узница скопинского маньяка говорит, что очень бережет детей, строго приказывает им не разговаривать с незнакомыми людьми, ведь живем мы в действительно ужасное и жестокое время. Пока дети не знают историю их мамы, но она бы этого и не хотела.

С Еленой Самохиной Екатерина не общается. Знает только, что у той есть мужчина, у них все хорошо, и они собираются пожениться. О сыновьях, рожденных от маньяка, Елене ничего не известно — ведь их уже давным-давно взяли в приемные семьи.