Торговый дефицит Турции в марте почти утроился

Турецкий статистический институт (TurkStat) сообщает, что в прошлом месяце дефицит вырос до 5,39 млрд долларов с 1,92 млрд долларов в том же месяце 2019 года.

Вместе с тем импорт в марте увеличился на 3,1% до 18,8 млрд долларов, а экспорт сократился на 18% до 13,4 млрд долларов. Это означает, что за месяц экспорт покрыл 71% импорта, по сравнению с 90% годом ранее.

Отметим, что Турция полагается на экспорт, стремясь развивать экономику и держать под контролем огромный дефицит счёта текущих операций. Вспышка коронавируса в середине марта вынудила многих производителей прекратить или сократить производство, в то время как импорт продолжал поступать в страну.

Кроме того, дефицит торгового баланса за первый квартал составил 12,9 млрд долларов, что более чем в два раза больше по сравнению с 5,94 млрд долларов, зафиксированные за первые три месяца 2019 года. Импорт подскочил на 10%, а экспорт уменьшился на 4%, говорится в сообщении института.