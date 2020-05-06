Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

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mavit
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Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. О том, где она могла бы подхватить коронавирусную инфекцию, и какой шок ей пришлось испытать во время госпитализации, Васильева рассказала в интервью «Собеседнику».

С чего все начиналось

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

Актриса оказалась в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Врачи поставили диагноз – «атипичная пневмония». Однако отметили, что легкие не до такой степени поражены, чтобы оставлять актрису в больнице. Случай не такой тяжелый, как, например, у Льва Лещенко или Надежды Бабкиной. Так что Васильеву отправили лечиться дома.

Татьяна Васильева рассказала в интервью, что ей сделали тест на коронавирус — она как раз ждет результата. Однако уже уверена, что результат будет положительным.

Предположение источника заражения

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что очень строго соблюдала все правила личной гигиены, на улицу и в общественные места выходила строго в маске, дезинфицировала руки мылом и антисептиками, хорошо мыла ручки дверей. Полтора месяца вообще не выходила никуда — только в магазин или аптеку, где, быть может, и «подцепила» вирус.

«Людей ждет что-то более глобальное»

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

Татьяна Васильева с ужасом говорит о днях, когда людям разрешат свободно выходить на улицу. Ведь, по словам актрисы, тогда возникнет не просто очередная волна заражения, а что-то намного глобальнее. Васильева объясняет это свое предположение тем, что чем дольше человек находится дома, тем хуже. Ведь у общественности не вырабатывается иммунитет, и она еще больше подвержена коронавирусной инфекции COVID-19.

Шокирована госпитализацией

Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

Актриса также поделилась своим шоковым состоянием от условий госпитализации. Ведь сначала она шесть часов прождала «скорую помощь». Потом еще несколько часов осмотра в больнице. Но и врачей не винит в этом — говорит, что медики сегодня оказались заложниками бюрократии. Они не так лечат людей, как занимаются заполнением множества разных там бумажек.

Наконец, отметим, что Татьяна Васильева лишилась работы из-за карантина. Она живет на небольшие накопления, не рассчитывая на какую-нибудь помощь от государства и не зная, чем теперь заниматься и как зарабатывать, передает «Рамблер».

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.