Заразившаяся коронавирусом Татьяна Васильева рассказала об ужасах госпитализации

Актриса Татьяна Васильева заразилась коронавирусом. О том, где она могла бы подхватить коронавирусную инфекцию, и какой шок ей пришлось испытать во время госпитализации, Васильева рассказала в интервью «Собеседнику».

С чего все начиналось

Актриса оказалась в больнице с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19. Врачи поставили диагноз – «атипичная пневмония». Однако отметили, что легкие не до такой степени поражены, чтобы оставлять актрису в больнице. Случай не такой тяжелый, как, например, у Льва Лещенко или Надежды Бабкиной. Так что Васильеву отправили лечиться дома.

Татьяна Васильева рассказала в интервью, что ей сделали тест на коронавирус — она как раз ждет результата. Однако уже уверена, что результат будет положительным.

Предположение источника заражения

Актриса Татьяна Васильева рассказала, что очень строго соблюдала все правила личной гигиены, на улицу и в общественные места выходила строго в маске, дезинфицировала руки мылом и антисептиками, хорошо мыла ручки дверей. Полтора месяца вообще не выходила никуда — только в магазин или аптеку, где, быть может, и «подцепила» вирус.

«Людей ждет что-то более глобальное»

Татьяна Васильева с ужасом говорит о днях, когда людям разрешат свободно выходить на улицу. Ведь, по словам актрисы, тогда возникнет не просто очередная волна заражения, а что-то намного глобальнее. Васильева объясняет это свое предположение тем, что чем дольше человек находится дома, тем хуже. Ведь у общественности не вырабатывается иммунитет, и она еще больше подвержена коронавирусной инфекции COVID-19.

Шокирована госпитализацией

Актриса также поделилась своим шоковым состоянием от условий госпитализации. Ведь сначала она шесть часов прождала «скорую помощь». Потом еще несколько часов осмотра в больнице. Но и врачей не винит в этом — говорит, что медики сегодня оказались заложниками бюрократии. Они не так лечат людей, как занимаются заполнением множества разных там бумажек.

Наконец, отметим, что Татьяна Васильева лишилась работы из-за карантина. Она живет на небольшие накопления, не рассчитывая на какую-нибудь помощь от государства и не зная, чем теперь заниматься и как зарабатывать, передает «Рамблер».

Последние данные о ситуации с СOVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.