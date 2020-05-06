Склеенные антитела лам эффективнее борются с патогенами

Американские исследователи использовали новый подход к созданию лекарств из антител. Команда использовала бактериальный клей, чтобы соединить между собой структуры из крови ламы. Новый кластер может помочь в борьбе с раком и вирусными инфекциями.

Выводы проекта представлены в журнале eLife. Ученые пытались синтезировать антитела в медицинских целях более 20 лет. Но, с переменным успехом. Структуры, вырабатываемые генетически модифицированными клетками, не всегда принимали нужную форму.

Уникальные антитела лам

В ответ на действие патогенов животные из семейства верблюдовых вырабатывают разные структуры. Ученых интересуют миниатюрные антитела, которые держат форму, производятся легче и дешевле крупных аналогов. Структуры из крови лам уже рассматриваются как потенциальное средство против нового коронавируса SARS-CoV-2. Но, в данном случае, ученые сомневаются, что препарат будет готов до завершения пандемии. Авторы нацелены на более долгосрочные цели.

«Новый продукт поможет бороться с раком, широким спектром инфекционных болезней», – считает Дженнифер Мейнард из Техасского университета Остина.

В частности, ученых интересует защита от буниавирусов – потенциального источника новых эпидемий по версии Всемирной организации здравоохранения. Преимущественно, патогены вредят животным. Но некоторые, вроде возбудителя лихорадки долины Рифт, опасны и для людей.

Исследователи изолировали из крови лам антитела после введения патогенов данной группы. Животные производили более 70 вариаций миниатюрных структур, распознающих белки вирусов и крепящихся к ним.

Эффективность склеенных кластеров

По отдельности, антитела слабо помогали защитить почечные клетки обезьяны, на которых проводились опыты. Тогда ученые соединили их «суперклеем», полученным из двух типов фрагментов белка пиогенного стрептококка. Способность составных структур препятствовать проникновению вируса в клетку значительно усилилась.

Контрольная группа мышей, получивших смертельную дозу возбудителя ЛДР, погибла за 3 дня. Среди грызунов, получивших кластер из 3 антител, 20% оставались живы на 10-й день. Одна из комбинаций защитила животных от вируса Шмалленберга. Все мыши выжили, тогда как контрольная группа погибла за 5 дней. Ученые высоко оценивают потенциал склеенных антител, хотя признают необходимость дополнительных исследований.