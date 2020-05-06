Советы по выбору кровати для комфортного сна

Качественный отдых — залог продуктивной жизни! Среднестатистический человек проводит во сне треть жизни и, чтобы получать удовольствие от сна, нужно правильно подобрать кровать.

С чего стоит начать, так это с выбора материала.

Для изготовления кроватей используют:

металл;

МДФ (материал получают из мелкой древесной стружки под высоким давлением и температурой);

массив дерева.

Кровать из металла очень прочная и долгосрочная, холодная на ощупь и подойдет не под каждый интерьер.

Кровать из мдф хороша тем, что на ней трудно поставить скол или царапину, служит долго и верно, не чувствительна к высокой влажности или перепадам температуры.

Кровать из массива дерева — самый дорогой вариант. Такие кровати как здесь https://moscow.pinskdrev.ru/catalog/korpusnaya-mebel/krovati/ очень прочные и надежные, теплые и приятные на ощупь.

Варианты обивки кровати

ткань;

экокожа.

Мебель из ткани поможет создать тёплую и уютную атмосферу в любой комнате и даже на солнечном балконе, так как даже при большой жаре вы не будете «прилипать» к ткани. Современная ткань, особенно с тефлоной пропиткой не собирает грязь, обладает высокой прочностью и не оставляет следов от когтей животных. К тому же ткань не нуждается в специфическом уходе по уборке, достаточно любого спецсредства или мыльного раствора и мягкой щётки.

Кровать из экокожи не боится пыли, протирания и даже пролитых жидкостей, очень долго держит форму. Правда, мебель из экокожи боится механических повреждений (когти животных, острые предметы, металлические части одежды).

Выбор матраса

При выборе матраса нужно учитывать некоторые факторы

размер кровати;

возраст, вес и состояние здоровья спящего.

Матрасов существует огромное множество, но условно их можно разделить на 2 большие группы: пружинные и беспружинные.

Пружинный матрас бывает 2 видов

С созависисым пружинным блоком. Такие матрасы выпускают довольно давно, но у них всегда один большой недостаток. Из-за разницы в весе один из спящих всё время будет скатываться центру матраса. К тому же позвоночник человека будет подстраиваться под изгибы пружин, а не наоборот, что в конечном итоге негативно скажется на здоровье и качестве сна. Независимость пружинных блоков позволяет пружинам подстраиваться под позвоночник, так же, каждый блок пружин помещён в отдельный чехол, что предотвращает скрипы и другие шумы. Так же существует система «двойной пружины», она предназначена для двухспальных матрасов и людей с большой разницей в весе. Человек с более низким весом не будет съезжать к человеку с более высоким весом.

Беспружинный матрас — матрас заполненный натуральным или искусственным материалом.

К натуральным наполнителям относится конский волос, сизаль и латекс. Такие наполнители хорошо пропускают воздух, стойкие к влаге и запахам. У большинства людей отсутствует аллергия на какой-либо натуральный наполнитель.

Искусственный материал — поролон, холлофайбер, меморикс и ormafoam.

Матрасы с таким типом наполнителя отличаются хорошей эластичностью, отсутствием деформации, хорошо пропускают воздух и держат тепло. Материал меморикс подстраивается под изгибы позвоночника, позволяя комфортно проводить время.

Следуя приведённым выше советам, каждый сможет выбрать, проверить и подарить себе комфортный сон!