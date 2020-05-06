Советы по выбору кровати для комфортного сна

Качественный отдых — залог продуктивной жизни! Среднестатистический человек проводит во сне треть жизни и, чтобы получать удовольствие от сна, нужно правильно подобрать кровать.
С чего стоит начать, так это с выбора материала.
Для изготовления кроватей используют:
- металл;
- МДФ (материал получают из мелкой древесной стружки под высоким давлением и температурой);
- массив дерева.
Кровать из металла очень прочная и долгосрочная, холодная на ощупь и подойдет не под каждый интерьер.
Кровать из мдф хороша тем, что на ней трудно поставить скол или царапину, служит долго и верно, не чувствительна к высокой влажности или перепадам температуры.
Кровать из массива дерева — самый дорогой вариант. Такие кровати как здесь https://moscow.pinskdrev.ru/catalog/korpusnaya-mebel/krovati/ очень прочные и надежные, теплые и приятные на ощупь.
Варианты обивки кровати
- ткань;
- экокожа.
Мебель из ткани поможет создать тёплую и уютную атмосферу в любой комнате и даже на солнечном балконе, так как даже при большой жаре вы не будете «прилипать» к ткани. Современная ткань, особенно с тефлоной пропиткой не собирает грязь, обладает высокой прочностью и не оставляет следов от когтей животных. К тому же ткань не нуждается в специфическом уходе по уборке, достаточно любого спецсредства или мыльного раствора и мягкой щётки.
Кровать из экокожи не боится пыли, протирания и даже пролитых жидкостей, очень долго держит форму. Правда, мебель из экокожи боится механических повреждений (когти животных, острые предметы, металлические части одежды).
Выбор матраса
При выборе матраса нужно учитывать некоторые факторы
- размер кровати;
- возраст, вес и состояние здоровья спящего.
Матрасов существует огромное множество, но условно их можно разделить на 2 большие группы: пружинные и беспружинные.
Пружинный матрас бывает 2 видов
- С созависисым пружинным блоком. Такие матрасы выпускают довольно давно, но у них всегда один большой недостаток. Из-за разницы в весе один из спящих всё время будет скатываться центру матраса. К тому же позвоночник человека будет подстраиваться под изгибы пружин, а не наоборот, что в конечном итоге негативно скажется на здоровье и качестве сна.
- Независимость пружинных блоков позволяет пружинам подстраиваться под позвоночник, так же, каждый блок пружин помещён в отдельный чехол, что предотвращает скрипы и другие шумы. Так же существует система «двойной пружины», она предназначена для двухспальных матрасов и людей с большой разницей в весе. Человек с более низким весом не будет съезжать к человеку с более высоким весом.
Беспружинный матрас — матрас заполненный натуральным или искусственным материалом.
К натуральным наполнителям относится конский волос, сизаль и латекс. Такие наполнители хорошо пропускают воздух, стойкие к влаге и запахам. У большинства людей отсутствует аллергия на какой-либо натуральный наполнитель.
Искусственный материал — поролон, холлофайбер, меморикс и ormafoam.
Матрасы с таким типом наполнителя отличаются хорошей эластичностью, отсутствием деформации, хорошо пропускают воздух и держат тепло. Материал меморикс подстраивается под изгибы позвоночника, позволяя комфортно проводить время.
Следуя приведённым выше советам, каждый сможет выбрать, проверить и подарить себе комфортный сон!