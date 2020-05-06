Классификация натяжных потолков

Натяжные потолки можно разделить на несколько видов в зависимости от материала изготовления, фактуры, особенностей конструкции, по дизайнерским элементам и выбору цветовой гаммы.

Классификация по виду материала

Можно выделить натяжные потолки из пленки ПВХ и тканевые. ПВХ-пленка укладывается полосами определенной толщины, она с легкостью переносит влажность, легко чистится, имеет цветовое разнообразие, дешевая. Тканевые делаются из хлопка, льна, текстиля. Они стоят дороже, чем натяжные потолки из ПВХ-пластика, но и обладают большей прочностью, а также они экологически чистые.

Разнообразие фактур

Фактура имеет определяющее значение для внешнего вида изделия. Это может быть:

Глянцевое полотно применяемое в самых разных помещениях, оно зрительно увеличивает пространство;

Матовое покрытие обладает глубиной тонов, имеет ровную структуру, хорошо смотрится с любым декором и со скрытой подсветкой;

Сатиновые потолки представляют собой нечто среднее двух предыдущих вариантов, обладают гладкой фактурой и спокойным сиянием;

Рельефное полотно с теснением;

С бархатом;

В стиле металлик;

Зеркальный с отражающей поверхностью;

Полупрозрачный для футуристического стиля;

Бесшовный комбинированный.

Виды натяжных потолков по конструкции

Здесь можно выделить:

Одноуровневые для комнат с высотой потолков около 2,5 метров. Хорошо подходят для маленьких комнат;

Двухуровневые или с несколькими уровнями фигурной формы подходят для больших и высоких комнат. В эту группу можно отнести объемные конструкции;

Комбинированные с гипсокартоном. Могут быть разных вариантов, все зависит от замысла и дизайна;

С перфорацией, например, в виде каких-либо фигур.

Разновидности натяжных потолков по цвету и дизайнерским элементам

Здесь есть простор, где разгуляться фантазии. Для натяжных потолков подойдет практически любая цветовая палитра, только необходимо, чтобы цвета смотрелись гармонично. Натяжные потолки, например тут https://www.floris.lt/ru/ могут быть не только различных цветов, на них могут быть рисунки, фото, 3D-изображения. Широко используются виниловые наклейки. Главное при выборе потолка с изображениями, необходимость помнить, для какой комнаты он устанавливается.

На натяжных потолках в виде декора может использоваться освещение. Одним из популярных вариантов является «звездное небо», где за счет светодиодов и точечных светильников обеспечивается сияние, поэтому, смотря на потолок, создается впечатление, что перед нами вселенная, звезды, планеты.