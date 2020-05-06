Алтайский пивовар решил застолбить себя слово коронавирус качестве товарного знака

Один из собственников ООО «Пиво» («Майминский пивоваренный завод») Алексей Лашко подал заявку на регистрацию товарного знака «Коронавирус». Об этом пишет «Собеседник». Интересы Лашко в бизнесе дают основания полагать, что предприниматель преследует цель выпускать пенные напитки под соответствующей маркой.

Алексей Лашко, которому принадлежат 20 % уставного капитала Майминского пивоваренного завода, подал заявку на регистрацию товарного знака «Коронавирус» еще 27 марта, когда в Республике Алтай еще не было зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-2019. Кроме того, как сообщает издание, 28 марта ООО «Патентный Советникъ», которое занимается оказанием помощи при регистрации собственных брендов, «застолбило» за собой товарные знаки под названиями «Карантин» и «Самоизоляция». Оба – для пива и водки.

За время подготовки материала корреспонденту ИА «Банкфакс» не удалось связаться ни с самим Лашко, ни с другими совладельцами ООО «Пиво», чтобы получить их комментарий относительно планов начала производства под новым брендом. Заметим, что директор предприятия и его совладелец Виктор Кардаманов осенью 2019 года пытался попасть в Госсобрание РА по округу № 15 (Майминский район), но мандат в итоге достался кандидату от «Единой России» Ольге Волосовцевой, которая на тот момент трудилась корреспондентом в газете «Сельчанка». Среди других соучредителей завода — Александр Кардаманов, который, по имеющимся данным, приходится сыном бывшему и. о. министра имущественных отношений Республики Алтай Сергею Кардаманову.

Обращает на себя внимание обширная область интересов Алексея Лашко в бизнесе: помимо Республики Алтай он является совладельцем юрлиц в Свердловской и Владимирской областях. По данным ЕГРЮЛ, в РА ему принадлежит 25 % уставного капитала в ООО «Алтайский медовар», которое также занято в производстве алкогольных напитков. В Екатеринбурге ему единолично принадлежат две компании: микрокредитная организация «Содействие XXI» и ООО «СРМ-Технологии», которое работает в сфере покупки и продажи недвижимого имущества. Также в Екатеринбурге действует кредитный потребительский кооператив «Содействие», в котором председательствует Лашко. Он же руководит СПК «Велес» во Владимирской области. Отметим, что одно «Содействие», созданное при участии Лашко все в той же Свердловской области, было ликвидировано в 2007 году. Ликвидированы оказались еще две его организации: некоммерческое партнерство «Монеты мира» и ЗАО «Форвард Капитал».