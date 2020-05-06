В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма

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Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио НВ» рассказал о трех задачах Киева по «возвращению» Крыма.
Так, первой тактической задачей он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».
Второй задачей, по его словам, является обеспечение эффективности санкционного режима в отношении Крыма.
Третьей целью Кулеба назвал решение вопроса о привлечении дополнительного давления на Россию путем использования международных инструментов.
Министр также подчеркнул, что «возвращение» Крымского полуострова Украине является не дипломатической фантазией, а четким расчетом.
В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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