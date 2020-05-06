Петербургские ученые в ближайшие месяцы прогнозируют вторую волну коронавируса

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Поклонники Анастасии Заворотнюк переживают за здоровье ее дочери
Дочь популярной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала о жизненном девизе в Instagram. Она призвала всех своих читателей окружить себя лишь значимыми вещами и людьми. Анастасия...
Препарат против коронавируса испытают в 43 странах
В ряде стран мира испытают препарат «Авиган» (также выпускается под названиями «Фавилавир» и «Фавипиравир»). Это лекарство считается довольно перспективным для лечения пневмонии, которую провоцирует...
Названы 5 способов, которые помогут избавиться от отеков на ногах при сахарном диабете
Отечность тела при сахарном диабете - явление распространенное. Чаще всего наблюдается на ногах и руках и...
Цена на нефть Brent превысила отметку в $30 за баррель
Цена на нефть Brent выросла на 12% и впервые с 15 апреля превысила $ 30 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.49 мск цена выросла до $ 30,49 за баррель. Цена...
Песков рассказал о планах на 9 мая
Прослушать новость Остановить прослушивание close Дмитрий Песков, сентябрь 2019 года Сергей Гунеев/РИА «Новости» Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что 9 мая выпьет рюмку водки и споет «День Победы»,...