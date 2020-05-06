Эксперты прокомментировали опубликованные Пентагоном кадры с НЛО

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Щетки стеклоочистителя — какие выбрать?
Щетки стеклоочистителя — это механические приспособления, которые удаляют с лобового стекла машины снег, дождевую воду, грязь. Такие приспособления призваны не только поддерживать чистоту, но...
Принцесса Шарлотта Кембриджская празднует свое 5-летие
Принцесса Шарлотта в этот замечательный день отмечает свой День рождения. Маленькой принцессе, дочери Кейт Миддлтон и принца Уильяма исполняется пять лет. По старой...
Россия ждет объяснений по российским школьникам, застрявшим в США
Прослушать новость Остановить прослушивание close Сергей Лавров РИА «Новости» Российский МИД потребовал от американского иностранного ведомства предоставить четкие объяснения по школьникам из России, застрявшим в США из-за...
Гражданский муж Бабкиной рассказал о ее текущем состоянии
Российская певица Надежда Бабкина переживает не самый легкий период. Даже после того, как артистка была выписана из больницы, она не может вернуть к полноценному...
Вольф Мессинг знал, люди какого знака зодиака особенные
У каждого из нас есть свои собственные психические способности, которые развиты или еще будут развиваться, а также те которые дарованы нам звездами. Эти...