В России изобрели нанонити для масок от коронавируса и систем очистки воды

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Учёные в Краснодарском крае разработали специальные нанонити, которые после окончания пандемии могут использоваться в респираторах и системах очистки и опреснения воды. Пока же из нанонитей можно изготавливать медицинские маски, которые будут гораздо эффективнее обычных для защиты от коронавирусной инфекции, рассказал ТАСС представитель группы разработчиков Дмитрий Лопатин.

По его словам, учёные, работающие в городе Горячий Ключ, начали проводить соответствующие исследования в конце марта.

«Частицы копоти от керосина имеют те же размеры, что и коронавирус. Мы проверили на всасывание обычную ткань, которая используется при изготовлении медицинских масок, и разработанные нами нанонити», — рассказал Лопатин.

Он отметил, что переговоры об изготовлении медицинских масок из нанонитей уже идут с двумя российскими компаниями производителями.

Ранее эта группа изобретателей из Краснодарского края стала известна после разработки системы прозрачной солнечной батареи. В 2019 году этим изобретением заинтересовалось министерство энергетики ОАЭ.