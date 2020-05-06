Бабкина начала переосмысливать свою жизнь

Отечественная народная и эстрадная певица Надежда Бабкина в начале мая выписалась из больницы, где провела почти месяц. Пережитая «история» заставила знаменитость задуматься о посылаемых «знаках», а потому она в будущем планирует «переосмыслить жизнь».

Надежда Бабкина 6 мая 2020: новости сегодня о здоровье

Певицу Надежду Бабкину выписали домой после тяжелой пневмонии. Спустя несколько дней после выхода из больницы артистка заявила, что хочет переосмыслить свою жизнь.

Бабкина приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире певица рассказала, как болезнь повлияла на ее взгляды.

«Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет», — заметила артистка. Она добавила, что ей необходимо «тщательно подумать».

Бабкина заметила, что у нее никого нет, кроме сына и внуков. А у того «своя история спасения, через которую мы прошли».

О перенесенном недуге, несмотря на его серьезность, артистка немного пошутила. После выхода из комы Бабкиной, по ее же словам, хотелось квашеной капусты.

«Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли!» — поведала Бабкина.

Ранее Бабкина рассказала, каким образом у нее протекала болезнь. Артистку кормили с помощью зонда, она не могла самостоятельно передвигаться по палате. Певица признается, что была обессилена. Она выражает благодарность медикам, которые поставили ее на ноги, а также призвала всех россиян соблюдать режим самоизоляции и не рисковать здоровьем.