Поразительные выводы ученых: тунгусский метеорит мог улететь обратно в космос

По подсчетам специалистов, поваленными были 80 млн деревьев. Очевидцы заявили, что видели в небе светящийся шар. Ученые сразу поняли, что тишину в тайге нарушил метеорит весом до 30 мегатонн. Он пронесся на высоте 10-15 километров над Тунгуской.

Интересно, что эксперты не обнаружили кратера. После многочисленных исследований они выдвинули теорию, что тунгусский метеорит мог улететь обратно в космос. Повалить деревья могла ударная волна, а не само тело.

Ученые проанализировали «выживаемость» метеоритов из разных материалов. Ледяное тело сразу бы расплавилось, а скалистое – разорвалось (попадание внутрь воздуха через поры приводит к повышению давления). Могло «выжить» только железное тело. Диаметр метеорита составлял 100-200 метров, а скорость – около 7 метров в секунду.

Новые выводы, которые могут показаться чем-то из ряда фантастики, объясняют многие странности. Немало ученых считает, что метеорит действительно мог улететь в космос.