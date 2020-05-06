В мае ожидаются сильные магнитные бури: как сохранить здоровье

На человеческий организм оказывают воздействие возмущения электромагнитного поля, которые возникают во время столкновения солнечного ветра с магнитосферой. Как отметил астрофизик Алексей Стеклов, человеческое тело пронизано биологическими токами, они и реагируют на изменения магнитной оболочки планеты.

Первая магнитная буря состоялась 4 мая. Многие ее не ощутили, поскольку ее сила не была большой. 6 мая тоже состоится событие не самой рекордной мощности.

Сильные бури стоит ожидать 23-го мая и 29-го. У людей могут наблюдаться скачки давления, боли в области сердца, изменчивость настроения, головные боли. Последние могут быть настолько сильными, что в области висков будут ощущаться пульсации.

Метеозависимость часто является следствием малоактивного образа жизни. Если во время магнитных бурь стоит отказаться от физических нагрузок, то в остальные дни, напротив, стоит регулярно заниматься физкультурой и гулять на свежем воздухе.