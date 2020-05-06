Турция будет настаивать на активации С-400, несмотря на задержку из-за COVID-19

«Была задержка из-за коронавируса, но мы будет двигаться вперед, как и планировалось», — цитирует его Sabah.

Отметим, что комментарии Калына знаменуют собой первое официальное признание того, что Турция отложила свой план по активации систем российского производства в апреле. Ранее в том же месяце правительственный источник сообщил агентству Reuters на условиях анонимности, что пандемия задержала активацию систем.

Утверждение прошлых планов Анкары по активизации систем российского производства может опровергнуть предположения о том, что С-400 останутся в автономном режиме, поскольку президент страны Реджеп Тайип Эрдоган пытается убедить своего американского коллегу Дональда Трампа оказать поддержку Турции, которая изо всех сил пытается преодолеть экономические последствия COVID-19.

Напомним, что Соединённые Штаты решительно выступали против покупки С-400, которые, как опасаются официальные лица НАТО, могут сделать оборонные системы союзников уязвимыми для российских установок.