102 новых случая коронавируса выявили в Татарстане

За последние сутки в Татарстане обнаружили 102 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Таким образом, общее число заразившихся COVID-19 в республике достигло 1 310. Выздоровели 184 человека (+20 за сутки), четверо скончались (+1 за сутки). В стационарах республики на лечении на сегодняшний день находятся 395 человек, из них четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Как уточнили в оперативном штабе Татарстана по борьбе с коронавирусом, 10 пациентов госпитализированы, 92 получают лечение на дому — у них легкая или бессимптомная форма течения болезни. 1 случай завозной, 101 — контактный.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 75, Зеленодольский район — 6, по 3 случая — в Буинском, Высокогорском, Апастовском и Сабинском районах. По два случая выявлено в Арском и Лаишевском районах, по одному — в Набережных Челнах, Кукморском, Нурлатском, Верхнеуслонском и Пестречинском районах.

Больше всего заболевших — 40 человек — в возрасте от 18 до 30 лет, также заразились 23 человека в возрасте 30−50 лет. 20 пациентам от 50 до 60 лет, 9 — от 60 до 70 лет, 7 — до 18 лет, двоим — от 70 до 80 лет, еще одному — от 80 до 90 лет.

Всего в России за минувшие сутки выявлено 10 559 новых случаев COVID-19. В стране зарегистрированы 165 929 заболевших, 21 327 человек выздоровели, 1 537 умерли. Лидеры по числу новых случаев — Москва (5 858), Московская область (829), Санкт-Петербург (312), Нижегородская область (272), Дагестан (181), Мурманская область (136), Кабардино-Балкария (105), Ямало-Ненецкий АО (105) и Татарстан.