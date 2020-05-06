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Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/535/13068535/20200316_zaa_u101_010-pic905-895x505-71495.jpg" alt="В МИД Украины назвали три задачи по «возвращению» Крыма" /></p> <p>

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио НВ» рассказал о трех задачах Киева по «возвращению» Крыма.

Так, первой тактической задачей он назвал сохранение темы Крыма на «стратегической повестке дня».

Второй задачей, по его словам, является обеспечение эффективности санкционного режима в отношении Крыма.

Третьей целью Кулеба назвал решение вопроса о привлечении дополнительного давления на Россию путем использования международных инструментов.

Министр также подчеркнул, что «возвращение» Крымского полуострова Украине является не дипломатической фантазией, а четким расчетом.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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