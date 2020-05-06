Депутаты гордумы приняли отставку мэра Нижнего Новгорода

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Роман Владимиров/РИА «Новости»
Депутаты гордумы Нижнего Новгорода приняли досрочную отставку главы города Владимира Панова в связи с переходом на другую работу.
Заседание проходило в режиме видеоконференции.
В ходе голосования 39 депутатов высказались за досрочное сложение полномочий, 1 – против.
Панов поблагодарил губернатора Нижегородской области Глеба Никитина и вспомнил подготовку города к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Губернатор отметил, что Панов уходит на другую работу, на повышение.
Ранее источники сообщали, что Панов переходит на работу в госкорпорацию «Росатом».
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