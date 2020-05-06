В Италии ослабили карантин

В Италии начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 два месяца назад.

Горожанам разрешены прогулки и поездки к родственникам, часть предприятий возобновила работу. Большинство ограничений пока продолжает действовать.

Карантин в Италии стал самым длительным в Европе — строгие ограничения действовали восемь недель.

Ограничения начали снимать 4 мая. Итальянцам разрешено свободно передвигаться в границах регионов, ходить к родственниками, гулять в парках, заказывать еду на вынос и заниматься спортом на улице. Также будет открыты часть предприятий.

По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, на работу в ближайшее время смогут вернуться около 4 млн человек

По-прежнему остаются закрытыми детские площадки и некоторые пляжи. Горожан просят соблюдать социальную дистанцию.

Встречи с друзьями пока запрещены, ​так как дружеские отношения, как пишет Corriere della Sera, не включены в категорию близких.

Кинотеатры, тренажерные залы и детские сады закрыты. Запрещено собираться компаниями и посещать церковные службы.

Ношение защитных масок остается обязательным.

По данным на 6 мая, в Италии зафиксировано более 213 тыс. случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.