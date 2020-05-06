В Италии ослабили карантин

В Италии начали ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 два месяца назад.
Горожанам разрешены прогулки и поездки к родственникам, часть предприятий возобновила работу. Большинство ограничений пока продолжает действовать.
Карантин в Италии стал самым длительным в Европе — строгие ограничения действовали восемь недель.
Ограничения начали снимать 4 мая. Итальянцам разрешено свободно передвигаться в границах регионов, ходить к родственниками, гулять в парках, заказывать еду на вынос и заниматься спортом на улице. Также будет открыты часть предприятий.
По словам премьер-министра Италии Джузеппе Конте, на работу в ближайшее время смогут вернуться около 4 млн человек
По-прежнему остаются закрытыми детские площадки и некоторые пляжи. Горожан просят соблюдать социальную дистанцию.
Встречи с друзьями пока запрещены, так как дружеские отношения, как пишет Corriere della Sera, не включены в категорию близких.
Кинотеатры, тренажерные залы и детские сады закрыты. Запрещено собираться компаниями и посещать церковные службы.
Ношение защитных масок остается обязательным.
По данным на 6 мая, в Италии зафиксировано более 213 тыс. случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.