Невролог перечислила факторы, которые могут запустить приступ мигрени

Мигрень — это заболевание, для которого характерны приступы интенсивной головной боли длительностью до 72 часов. Они сопровождаются раздражительностью, светобоязнью и другими симптомами. Мигрень бывает с аурой или без, но вне зависимости от этого боль настолько интенсивная, что, как описывают больные, врагу не пожелаешь. Притом, если упустить время, приступы мигрени не купируются даже таблетки.Читайте на Информинг.Ру: Кардиолог рассказала, на какие заболевания, кроме коронавируса, может указывать одышкаТакие больные пытаются вычислить свои триггеры — факторы, которые провоцируют заболевание. Врач-невролог Екатерина Юнусова перечислила основные, отметив, что каждый случай — индивидуален. Иногда болезнь аристократов, а именно так называли ранее мигрень, потому как подвержены ей были, преимущественно, дворяне, может развиться от банального чувства голода.

Чрезмерная физическая нагрузка и посещение спорт зала также может стать катализатором приступа.Невролог советует уделить внимание качеству сна и его продолжительности. Екатерина Юнусова говорит, что для некоторых больных этот триггер может являться определяющим. У одних мигрень может возникнуть, если они мало поспали. И наоборот — сон сверх меры также может спровоцировать приступ.Определенные продукты также могут быть виновниками. Зачастую это твердые сорта сыра, орехи, цитрусовые фрукты, копчености, кофе, шоколад, копчености. Кофе и алкоголь, а также стресс могут запустить процесс.Точно так же, как курение, изменение погодных условий, резкие запахи.Каждый пациент, страдающий мигренью, должен вести дневник, который и поможет определить для себя свои пусковые факторы. Это значит, что стоит записывать свои ощущения после каждого триггера. Яндекс Дзен