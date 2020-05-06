У Ким Чен Ына есть двойник: на последних фото северокорейский лидер имеет ряд отличий

Сторонники теории заговора уверены, что лидер Северной Кореи имеет двойника. На последних материалах от 2 мая, на которых Ким Чен Ын перерезает ленточку в честь открытия нового завода удобрений, пользователи заметили ряд странностей и отличий, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.На видео второго мая весь мир увидел живого и здорового Ким Чен Ына, правда, он имел некоторые отличия. Так, пользователи отметили немного другие черты лица, волосы и зубы. Как передает Internationa lBusiness Times, давно известно, что северокорейский лидер прибегает к использованию двойников. На некотором видео, опубликованном изданием Sun в 2017 году, видно, как глава беседует с одной из своих «копий». Первой об отличиях начала говорить правозащитница Дженнифер Цзэн, позже её теорию подхватили и остальные. Двойника выдал сломанный резец, отметили некоторые пользователи. Если на фото действительно двойник, то возникает вопрос, где сам Ким Чен Ын. Если он мертв, люди должны знать правду.