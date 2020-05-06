Бабкина начала переосмысливать свою жизнь

Отечественная народная и эстрадная певица Надежда Бабкина в начале мая выписалась из больницы, где провела почти месяц. Пережитая «история» заставила знаменитость задуматься о посылаемых «знаках», а потому она в будущем планирует «переосмыслить жизнь».Надежда Бабкина 6 мая 2020: новости сегодня о здоровьеПевицу Надежду Бабкину выписали домой после тяжелой пневмонии. Спустя несколько дней после выхода из больницы артистка заявила, что хочет переосмыслить свою жизнь.Бабкина приняла участие в программе «Пусть говорят» на Первом канале. В эфире певица рассказала, как болезнь повлияла на ее взгляды.«Это какая-то полоса предупредительная. Это знаки. Кто знает, что еще меня впереди ждет», — заметила артистка. Она добавила, что ей необходимо «тщательно подумать».

Бабкина заметила, что у нее никого нет, кроме сына и внуков. А у того «своя история спасения, через которую мы прошли».О перенесенном недуге, несмотря на его серьезность, артистка немного пошутила. После выхода из комы Бабкиной, по ее же словам, хотелось квашеной капусты.«Смотрю на себя, вроде не беременная. И все стало шикарно, когда капусты мне принесли!» — поведала Бабкина.Ранее Бабкина рассказала, каким образом у нее протекала болезнь. Артистку кормили с помощью зонда, она не могла самостоятельно передвигаться по палате. Певица признается, что была обессилена. Она выражает благодарность медикам, которые поставили ее на ноги, а также призвала всех россиян соблюдать режим самоизоляции и не рисковать здоровьем.