Поразительные выводы ученых: тунгусский метеорит мог улететь обратно в космос

На днях ученые в издании «Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества» представили поразительные выводы касательно возможной «судьбы» тунгусского метеорита, который взбудоражил жителей Сибири 30 июня 1908 года. Взрыв выявился настолько сильным, что 2150 кв. км леса оказались поваленными, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.По подсчетам специалистов, поваленными были 80 млн деревьев. Очевидцы заявили, что видели в небе светящийся шар. Ученые сразу поняли, что тишину в тайге нарушил метеорит весом до 30 мегатонн. Он пронесся на высоте 10-15 километров над Тунгуской. Интересно, что эксперты не обнаружили кратера. После многочисленных исследований они выдвинули теорию, что тунгусский метеорит мог улететь обратно в космос. Повалить деревья могла ударная волна, а не само тело.Ученые проанализировали «выживаемость» метеоритов из разных материалов. Ледяное тело сразу бы расплавилось, а скалистое – разорвалось (попадание внутрь воздуха через поры приводит к повышению давления). Могло «выжить» только железное тело. Диаметр метеорита составлял 100-200 метров, а скорость – около 7 метров в секунду.Новые выводы, которые могут показаться чем-то из ряда фантастики, объясняют многие странности. Немало ученых считает, что метеорит действительно мог улететь в космос.