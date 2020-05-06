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Президент России Владимир Путин и первый Президент России Борис Ельцин в день инаугурации Путина, 7…

Владимир Вяткин/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/403/13023403/upload-RIAN_24225.HR-pic905-895x505-54894.jpg" alt="Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц" /> </p> </p> <p>

Шеф-повар Кремля Анатолий Галкин рассказал о вкусовых предпочтениях первых лиц СССР и РФ — Михаила Горбачева, Бориса Ельцина, Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев не любил дичь, но мог съесть филе или индейку, которая была специально выращенная. В зарубежных поездках он мог попробовать морепродукты, а вот его жена Раиса Максимовна вовсе их не ела.

Также не любил морепродукты первый президент России Борис Ельцин, поэтому на его столе никогда не было креветок, морских ежей и другой подобной еды.

По словам Галкина, действующий президент России Владимир Путин предпочитает хорошие котлеты, баранину, телятину, иногда рыбу.

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