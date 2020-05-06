Россияне хотят приобрести препарат для лечения коронавируса

Япония начнет бесплатную поставку препарата «Авиган» («Фавипиравир» или «Фавилавир») в 43 страны мира. Препарат считается перспективным средством для лечения атипичной пневмонии нового типа. На пресс-конференции в Токио такое заявление сделал министр иностранных дел Тосимицу Мотэги.

Препарат «Авиган» поможет при лечении коронавируса

«В ходе телефонных переговоров с министрами иностранных дел каждой страны выяснилось, что интерес к «Авигану» большой. Мы получили просьбы о поставке «Авигана» почти от 80 стран по дипломатическим каналам. К сегодняшнему дню мы договорились о деталях поставки с 43 странами. Но приступить к поставке сможем вскоре после выходных. Что касается количества, то так как речь идет о клинических испытаниях, то в каждую страну будет направлено количество, достаточное для лечения 20 человек, максимум 100″, — заявил министр.

Разработали препарат 6 лет назад для лечения гриппа, но обнаружив побочные явления для развития плода, отказались от массового применения. «Авигана» попал в список препаратов, лечение которыми возможно по особому распоряжению правительства в случае, если все остальные лекарства не действуют.

Между тем, китайские врачи обнаружили его эффективность при лечении пневмонии, вызванной новым типом коронавирусной инфекции.

Можно ли купить «Авиган» в России?

Купить в аптеках «Авиган» России данный препарат на сегодняшний день проблематично. Его попросту нет в свободной продаже по той причине, что клинические испытания еще не доведены до своего логического завершения.

Напомним, что на сегодняшний день ни в одной стране мира нет лекарства против коронавирусной инфекции. Есть только лекарства, которые могут компенсировать дыхательную недостаточность.