Возможность продления карантина до 31 мая рассматривают в России

Карантин в России продлят до 31 мая 2020 года. Это становится все более очевидным при анализе свежих заявлений отечественных чиновников, которые указывают на то, что количество больных коронавирусом в ближайшие дни будет только расти.

Карантин продлят до 31 мая или нет?

Ответить сегодня на этот злободневный вопрос с уверенностью — проблематично. Причина кроется в том, что Россия впервые столкнулась со столь серьезной угрозой. По-крайней мере, такой вывод напрашивается сам собой на основе комментариев со стороны властей. Они до конца не могут понять, каким образом ситуация будет развиваться в обозримом будущем.

В интернете появился документ, согласно которому нерабочие дни в России продлятся до 31 мая — якобы это указ Владимира Путина. Его активно распространяют в соцсетях. Есть те, кто радуются, что еще посидят дома, но в большинстве своем люди паникуют: от самоизоляции все устали, да и деньги сами себя не заработают. Мы проверили, насколько документ правдив.

Вопрос вызывают формулировки. Например, название документа — «О продлении в Российской Федерации нерабочих дней». Если заглянуть в предыдущий указ, которым Владимир Путин продлевал карантин, то мы обнаружим, что он называется иначе — «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Кроме того, в документе написано, что нерабочие дни устанавливаются с 3 апреля по 31 мая. Но нерабочие дни начались 1 апреля, в следующем указе их продлили с 4 по 30 апреля 2020 года. То есть если бы такой документ публиковался, то формулировка была бы, скорее всего, другая — нерабочие дни считались бы либо с 1 апреля, либо с 1 мая.

В Кремле тоже не подтвердили наличие указа. «Все указы публикуются на сайте Kremlin.ru. Если там нет такого документа, значит, его не существует», — поведали в пресс-службе президента.

Согласно информации на сайте президента и на портале правовой информации, где публикуются все государственные документы, такого указа не существует. Так что на сегодняшний день можно уверенно говорить, что это фейк. И не пересылать его, потому что за это теперь предусмотрена уголовная ответственность.