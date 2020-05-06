6 мая отмечается сразу несколько церковных праздников

Сегодняшний день, 6 мая 2020 года, посвящен одному из самых почитаемых в России святых – Георгию Победоносцу. Да и сам праздник – один из самых великих в религиозном календаре России.

Какой сегодня праздник церковный, 06.05.2020

Георгий был святым мучеником, пострадавшим за христианскую веру при императоре Диоклетиане. Перед тем, как быть обезглавленным, Георгий восемьдесят дней подвергался пыткам. Но до того, как расстаться с жизнью, святой смог не только обратить в христианство супругу Диоклетиана Александру, но и порушить изваяния божеств в храме Аполлона.

И, конечно, хорошо известен и другой его подвиг — победа над змеем, запечатленный на гербе Москвы. Народное же название — Егорьев или Юрьев день — праздник получил оттого, что эти имена на Руси заменяли имя Георгия.

Открывались основные полевые работы, о чем говорили: «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает», «Егорий с теплом, а Никита с кормом», «Сей рассаду до Егория — будет щей вдоволь», «Яровое сей на Егория».

На тех полях, что были засеяны раньше Юрьева дня, проводили молебен, кропя святую воду на пашни.

Гадали на грядущий урожай по погоде: «На Егория мороз — будет просо и овес».

Роса – особое средство в народной славянской магии. А роса «юрьевская» — особая. Покатавшись ранним утром по лугу, можно было не только вымокнуть в ней, но и, согласно поверью, обрести здоровье и силы. Даже скотинке, подгоняемой веткой вербы, прогулка по такой росе на рассвете была только на пользу, о чем говорили: «На Юрия роса — не надо коням овса». Но, как и со многим прочим, недобрые колдуны и тут могли найти свою выгоду. Если они, к примеру, хотели «испортить» скотину, чтоб коровы потеряли молоко, а телята — ослепли, нужно было намочить «юрьевской росой» холст и суметь накинуть его на животное.

Вообще же скот на Егорьев день справлял свои именины. В честь этого дня его полагалось чистить, всячески обихаживать и повкуснее, посытнее кормить.

И тем, кто присматривал за ней — пастухам — был в этот день праздник, собиравший всю деревню, когда владельцев бичей и рожков потчевали яичницей и одаривали звонкой монетой и отрезами ткани.

А вот работать с шерстью, даже просто прикасаться к ней днем этим было нельзя.

Какой церковный праздник, 06.05.2020

По церковному календарю, 6 мая поминают цариц Александру и Валерию, пострадавших за веру в Христа.

Император Диоклетиан от престола отрекся в 305-м и власть перешла к его соправителю Максимиану Галерию (305-311), жестокому воину и фанатику язычества. Его женой была дочь царицы Александры – Валерия, которую мать воспитала в христианском благочестии. Диоклитиан еще в годы своего правления выдал ее замуж против воли.

После смерти Галерия, ее руки стал домогаться император Максимин. Но получив отказ, он сослал Валерию в Сирию, где жила она вместе с матерью. Когда Максимин скончался в 313 году, мать и дочь прибыли в Никомидию, надеясь на милость императора Ликиния (313-324).

Ликиний, подписавший с равноапостольным царем Константином Миланский эдикт, предоставляющий христианам свободу вероисповедания, оставался втайне врагом христианства.

Он приказал казнить царицу Александру и ее дочь Валерию. Их обезглавили, а тела мучениц бросили в море. Это произошло в 313-м.

Праздник какой православный сегодня, 6 мая

По церковному календарю, 6 мая 2019 года чествуют Иверскую икону Божьей Матери, которую написал Святой апостол Лука в дни земной жизни Богородицы.

Иверская икона, которая ныне хранится в Иверском монастыре на горе Афон, находилась в IX веке у одной вдовы, жившей близ города Никеи.

При императоре Феофиле (829-842) уничтожались Святые иконы. Когда иконоборцы пришли в дом этой благочестивой женщины, один из воинов копьем ударил по лику Богородицы, и из пораженного места потекла кровь.

Пытаясь сохранить святыню, женщина пообещала воинам императора деньги, если они оставят икону до утра. Когда воины ушли, женщина вместе с сыном отнесли икону на берег и опустили ее в море.

Через два столетия монахи Иверского монастыря обрели образ Божьей Матери. Однажды они увидели на море огненный столп, который доходил до самого неба, а в его основании икону Богоматери, стоящую на воде.

После молебна о даровании святыни обители инок Иверского монастыря Гавриил Грузин пошел по воде, как велела Божья Матерь, явившаяся ему во сне, принял икону и поставил ее в храме.

Но на следующий день икона была обретена над воротами монастыря, и так повторялось несколько раз, пока Божья Матерь во сне Святому Гавриилу не открыла Свою волю, что хочет быть Хранительницей иноков, а не ими хранимой.

По велению Божьей Матери икону поставили над монастырскими воротами, поэтому этот образ Пресвятой Богородицы называют также «Вратарницей» или «Привратницей».