Турция отменила карантин для большинства пострадавших районов

В статье указывается, что 92 места всё ещё находятся под карантином.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что эпидемия в Турции начала выходить на своё плато, и правительство стремится вернуться к обычным делам после окончания священного месяца Рамадан в конце мая.

В то же время Министерство здравоохранения республики сообщило, что число людей, умерших от нового коронавируса в Турции, составляет 3 тыс. 520.

Тем временем общее число заболевших выросло до 129 тыс. 491, и в общей сложности 73 тыс. 285 человек уже выздоровели от COVID-19.