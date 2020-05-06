Режим самоизоляции в Москве могут продлить до 1 июня

В случае нарушения россиянами режима самоизоляции в майские праздники ограничительные меры могут продлить до июня, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

В Москве карантин до 1 июня, будет продлен или нет

«Если мы сегодня начнем нарушать, то 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А вот если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда», — заявила Попова.

В этом плане в первую очередь необходимо говорить о Москве по той простой причине, что именно в столице России наблюдается наибольший прирост больных.

Несмотря на то, что объем авиаперевозок по России упал в разы, на майские праздники около 70 тысяч россиян отправятся самолетами и поездами в другие регионы. Многие из них возвращаются к себе домой. Для приезжих из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, которые остаются центрами распространения коронавируса в России, во многих областях введен обязательный двухнедельный карантин. В других регионах ситуация сложнее.

Изначально предполагалось, что ограничения начнут снимать после 11 мая. Это станет возможно, если россияне проведут майские праздники в самоизоляции, подчеркивали в Роспотребнадзоре. Главврачи московских больниц записали видеообращения с призывом отказаться от поездок на шашлыки и пересидеть длинные выходные дома, напомнив о всплеске заболеваемости после апрельских «гуляний». В первые дни мая, однако, суточный показатель прироста новых случаев COVID-19 пошёл в рост и уже третий день держится выше отметки в 10 тысяч.