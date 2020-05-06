Низкий размер госдолга позволит Алтайскому краю снять сливки поддержки федеральных властей

В правительстве РФ приняли решение скорректировать для регионов график выплат по бюджетным кредитам. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В соответствии с документом, Алтайский край, как и другие субъекты федерации, получает возможность не выплачивать долг перед государством в 2020 году. Таким образом, в правительстве РФ решили помочь регионам компенсировать выпавшие за время самоизоляции налоговые доходы. Впрочем, учитывая консервативную политику края в части долговых обязательств, помощь для региона оказалась менее масштабной, чем для других субъектов РФ, которые кредитуются из бюджета более активно.

Как указано на официальном сайте федерального правительства, в 2020 году все российские регионы полностью освобождаются от выплат, направленных на погашение госдолга. В 2021–2024 годах они будут выплачивать по 5 % задолженности ежегодно, в 2025–2029 годах – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. Предполагается, что высвобожденные таким образом средства в субъектах федерации смогут направить на ликвидацию последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. По задумке федеральных властей, мера должна обеспечить устойчивость регионов в сложившейся социально-экономической ситуации.

Такое утверждение было бы справедливо для тех регионов, чей долг перед государством достаточно велик, чтобы выплаты по нему составляли солидную сумму. Однако Алтайский край, по данным регионального Минфина, на 1 апреля текущего года задолжал федеральной казне только 1,85 млрд рублей. Согласно структуре расходов краевого бюджета, опубликованной на сайте Минфина, в целом по статье «обслуживание государственного (муниципального) долга» регион в 2020 году должен был направить чуть более 92 млн рублей. Это составляет как раз около 5 % общей суммы долга. При этом выпадающие доходы из консолидированного бюджета края в 2020 году чиновники ранее оценивали приблизительно в 18 млрд рублей. Таким образом, помощь по данному направлению вряд ли кардинально изменит ситуацию.

Для сравнения, Республика Алтай должна государству всего 1,3 млрд рублей, и в 2020 году планировала отдать около 21,6 млн рублей. Согласно бюджету Новосибирской области, госдолг региона составляет 29,9 млрд рублей, и на его обслуживание в 2020 году регион планировал потратить почти 3,7 млрд рублей. Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная правительством мера сработает по большей части для регионов, которые активно пользовались заимствованиями для инвестиций в экономику. Добавим, что Тыва должна 1,7 млрд рублей, Хакасия – 14,9 млрд рублей, Томская область задолжала 13,5 млрд рублей, а Кемеровская – 16,2 млрд рублей. Более ощутимые долги перед государством имеют Омская область (21,8 млрд рублей), а также Красноярский край (21,9 млрд рублей). Такие данные приводит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также упомянем, что федеральное правительство выделило из резервного фонда 2 млрд рублей, которые пойдут на помощь регионам. Из этих средств местные власти будут в качестве «неотложных мер поддержки» выдавать субсидии малому и среднему бизнесу, который серьезно пострадал «в условиях ухудшения ситуации» в связи с коронавирусом. Согласно распоряжению, поддержку должны получить не менее 400 субъектов предпринимательства по всей стране. Из упомянутых 2 млрд рублей Алтайский край получит лишь около 15 млн рублей.