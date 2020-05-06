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Hasan Jamali/AP

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/301/13065301/AP_345372390881-pic905-895x505-72904.jpg" alt="В Минфин России спрогнозировали цену на нефть в 2020 году" /></p> <p>

В Министерстве финансов России спрогнозировали цену на нефть в 2020 году, сообщает газета «Ведомости».

«Что касается прогнозов, то в этом году мы ждем около 30 долларов за баррель (в среднем по году с учетом довольно высоких цен в I квартале)», — заявил глава ведомства Антон Силуанов.

При этом в 2021 году, по его словам, данный показатель будет немного выше.

6 марта на нефтяном ранке начались колебания, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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