Остановить прослушивание

close





Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

<img class="aligncenter" src="http://intofact.ru/wp-content/uploads/2020/05/2cd96d428e9e25118fe5622010fc34fc.jpg" alt="Германия передаст России данные о тысячах пленных времен ВОВ" />

Россия 6 мая получит от ФРГ первую партию оцифрованных архивов о советских военнопленных времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на посольство России в Берлине и Федеральный архив Германии.

По данным издания, вышеуказанные архивы содержат информацию о судьбах почти 500 тысячах человек.

Отмечается, что цифровой формат документов откроет к ним доступ для всех заинтересованных лиц. Кроме того, поисковые базы данных позволят установить личную информацию и вернуть имена сотням тысяч павших красноармейцев.

В годы Великой Отечественной войны военнопленными стали от 4 до 6 миллионов советских граждан. По окончания войны установить судьбу сотен тысяч этих военнопленных оказалось практически невозможным, поэтому они числились пропавшими без вести.

С 2016 года МИДы России и Германии запустили специальный проект по поиску и оцифровке архивных материалов «Советские и немецкие военнопленные и интернированные».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин пообещал, что все запланированные мероприятия на 9 мая состоятся позже