Зеленский обновил состав контактной группы по урегулированию в Донбассе

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Efrem Lukatsky/AP
Президент Украины Владимир Зеленский обновил состав трехсторонней контактной группы в Минске, которая занимается урегулированием ситуации в Донбассе. Об этом говорится на сайте главы государства.
Делегацию возглавляет экс-президент Украины Леонид Кучма, а вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников значится его заместителем.
Согласно документу, глава украинской делегации и его первый заместитель могут определять заместителей представителей Украины в рабочих подгруппах и привлекать к работе делегации народных депутатов, представителей государственных органов власти, советников, экспертов и технических работников.
По словам главы офиса Зеленского Андрея Ермака, процесс урегулирования ситуации в Донбассе сложный, а потому должен продолжаться непрерывно. В связи с этим стране нужны «существенные сдвиги, четкие определения спорных и конфликтных точек и более рельефное обозначение собственных позиций».
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