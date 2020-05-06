Дочь Анастасии Заворотнюк уличили в пиаре

Количество фолловеров дочери Анастасии Заворотнюк стремительно возрастает с каждым днем. Данная тенденция породила большое количество слухов, а поклонники обвиняют наследницу звезды сериала “Моя прекрасная няня” в пиаре на болезни матери.

Свежие новости о здоровье Анастасии Заворотнюк сегодня, 6 мая

Уже несколько месяцев состояние здоровья онкобольной актрисы остается тайной для общественности.

Поклонники, надеясь отыскать хоть какую-то информацию о здоровье звезды, подписываются на страницу Анны Заворотнюк в Instagram. При этом дочь артистки продолжает хранить молчание и публикует снимки с различных путешествий.

Некоторые подписчики отмечают, что девушка позиционирует себя публичной личностью, хотя кроме громкой фамилии матери и семейной трагедии в ней «нет ничего выдающегося».

Очередной пост вновь спровоцировал критику со стороны поклонников Анастасии Заворотнюк, которые уличили ее дочь в спекуляции на болезни родительницы.

Речь идет о появлении менеджера “по вопросам сотрудничества”, что позволит Анне Заворотнюк зарабатывать деньги на внезапно возросшей популярности.