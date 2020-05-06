Надежда Бабкина раскрыла детали своего недуга

Народная артистка РСФСР Надежда Бабкина совсем недавно выписалась из больницы, где долго и упорно лечилась от диагноза «двусторонняя пневмония». И накануне певица нашла в себе силы дать первое большое интервью, в котором рассказала все: от госпитализации до возвращения в родные пенаты.

Состояние здоровья Бабкиной на 6 мая 2020 года

По видеосвязи Надежда Георгиевна рассказала Дмитрию Борисову, что она всегда тщательно следит за своим здоровьем и никак не ожидала попасть в больницу. «Я не думала, что с моим иммунитетом такая беда. Я ведь к врачам хожу регулярно, проверяюсь, делаю себе капли, чтобы иммунную систему поддерживать. Так и сердце, и легкие работают как часики. Не подозревала, что это может случиться со мной. Я такая чистоплюйка», — рассказала Надежда Георгиевна.

Артистка отметила, что перед госпитализацией она заказала генеральную уборку дома, чтобы полностью исключить возможность заражения COVID-19. «Я ведь пригласила с этой целью службы, которые мыли полы, чистили все окна и вентиляцию. Некую жидкость добавляли, которая кондиционирует. Я была спокойно, думала, что все нормально. Думала работать, разобрать шкафы», — отметила Бабкина. Впрочем, даже такие решительные меры не помогли певице. Утром, 27 марта она почувствовала себя плохо.

Как утверждает сама певица, она на всякий случай выпила таблетку, которая помогает ей от гриппа, но стало только хуже. Надежда Георгиевна собрала все необходимые вещи и вызвала скорую помощь, которая, на удивление, приехала быстро, и еще в карете скорой Бабкиной подключили кислородную подушку.

Уже в приемной Бабкиной стало совсем плохо. Она вспомнила, как лежала на каталке, и у нее отказали ноги. «Только что ходила, а теперь не хожу», — вспоминала Надежда Георгиевна.

Надежда Бабкина недавно вернулась домой после длительного пребывания в больнице с двусторонней пневмонией, после чего пообещала переосмыслить свою жизнь. А спустя четыре дня с выписки знаменитость решила дать интервью для передачи «Пусть говорят». Так, Дмитрию Борисову артистка рассказала, что благодаря тяжелой болезни она о многом начала задумываться.