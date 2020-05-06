Забрали на боротьбу з коронавірусом: волинським медикам не дадуть 43 мільйони, за які планували придбати нові «швидкі»

З початком пандемії коронавірусу уряд позбавив волинських медиків 43 млн гривень, які передбачалося виділити на закупівлю нових автомобілів «швидкої допомоги».

Про це у коментарі власкору «ВолиньUA» розповів директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

За словами Володимира Шмаля, у Волинській області має працювати 72 бригади екстреної допомоги. Але насправді працює лише 52, тому що на решту бригад відсутні машини.

«У нас є лише 52 машини. З них тільки 8 автомобілів «швидкої допомоги» відповідають держстандартам. Решта вже старі. Нам потрібно поповнити парк автомобілів екстреної допомоги у Луцьку, у Горохівському, Маневицькому, Камінь-Каширському, Турійському, Ківерцівському, Любомльському районах. А для цього потрібно придбати мінімум 9 нових авто. Минулого року Волинь включили у перелік пілотних областей. Запланували виділити 43 млн гривень для закупівлі нових «швидких». Але з початком епідемії коронавірусу уряд просто забрав ці гроші. Нам сказали, що вони пішли на боротьбу з коронавірусом», — повідомив директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.

Володимир Шмаль додав, що з цього приводу медики звернулися до місцевої влади.