Мадуро заявил о вторжении в Венесуэлу двух охранников Трампа

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РИА «Новости»

Президент Венесуэлы Николас Мадурo заявил, что 4 мая в попытке морского вторжения в страну участвовали двое сотрудников личной охраны лидера США Дональда Трампа. Соответствующее выступление транслировалось на его странице в Twitter.

«Один из задержанных в первых показанияx сообщил, что в группe вторжения находились двa гражданинa США, сотрудники личной охраны президентa США Дональда Трампа», — сказал Мадуро.

На одном из видео после заявления другой задержанный сказал, что американцы сообщили ему о работе на своего президента.

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