Шеин призвал Путина поддержать россиян, а не олигархов

Депутат Государственной думы ответил на вопросы читателей «Блокнота».

Депутат Государственной думы России Олег Шеин в прямом эфире ответил на вопросы главного редактора «Блокнота» Олега Пахолкова и читателей сайта. В финале эфира Олег Шеин сообщил, что сказал бы Путину, если бы представилась такая возможность:

И на тех, кто его не поддерживал тоже – он общий президент для всей огромной нашей страны.

«Я бы посоветовал в первую очередь президенту Путину отказаться от поддержки олигархов и обратить наконец внимание на Родину, на Россию, на людей, которые живут по эту сторону границы. На миллионы людей, которые его долгие годы поддерживали на выборах.

Обратить внимание на то, что есть большие накопленные средства. И сегодня он должен, как глава государства, помочь народу Российской Федерации. В той вертикали, которую он сформировал, кроме него принять этих решений больше некому. И он обязан эти решения осуществить».

Ранее в прямом эфире «Блокнота» экономист Михаил Делягин сказал: «Власти России могут дать каждому жителю страны 24 тысячи в месяц. Но не хотят»