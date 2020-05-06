Ставропольский дольмен и мифология аланов

Во внутреннем дворе ставропольского краеведческого музея Прозрителева и Праве уже пол века стоит загадочный дольмен. Сначала он находился под открытым небом, а потом для него сделали специальную беседку. Но не все загадки дольмена до сих пор разгаданы.Особенное мистическое место среди кавказских древностей занимают загадочные дольмены. До сих пор доподлинно неизвестно, кто и зачем воздвигал эти каменные ящики с дыркой на передней стене. Обычно они состояли из нескольких огромных каменных глыб, поставленных вертикально и перекрытых массивной горизонтальной плитой. Дольмены были широко распространены в Азии, Африке и Европе. Как один из самых красивый дольменов оказался в Ставрополе — знают далеко не все, и почему на нем присутствуют относительно современные, по сравнению с возрастом самого дольмена, аланские орнаменты.Директор музея Николай Охонько рассказал, что памятник старины был обнаружен в верховьях реки Кяфар, в нескольких десятках километрах от Архызской обсерватории посреди леса.— Во дворе ставропольского музея стоит гробница аланского правителя XI века, привезенная из Карачаево-Черкесии в 1957 году, и здесь, в Ставрополе, мы ее создали в первозданном виде. И когда мы ее смонтировали, то выяснились неизвестные детали. Вероятно, средневековые аланы обнаружили дольмен в разобранном виде. Это дольмен эпохи бронзы (второе тысячелетие до нашей эры, — примечание редакции). И этот дольмен аланы просто взяли, восстановили, и покрыли изображениями. Но так как они монтировали его по частям, и изображения также наносились по частям, отдельные части покрывались в лежачем состоянии, а другие стояли. Я подозреваю, что ко времени алан дольмен был частично разрушен и некоторые плиты валялись в стороне, поэтому они забывали некоторые торцы задекорировать. Конечно, обращает на себя внимание типичная деталь дольмена — круглое отверстие в центре плиты. — То есть на древнем дольмене аланы изобразили уже свою мифологию?— Да, вокруг круга они изобразили три креста, такой охранный знак. Этот дольмен — самый емкий памятник аланской культуры. Главная концепция — на передней плите изображён правитель Алании. Археолог Кузнецов даже предполагает, что это мог быть Дургулель Великий, известный по письменным источникам.— Насколько я знаю, Владимир Кузнецов уверен, что у Дургулеля Великого был свой мавзолей, он имеет в виду этот дольмен. Что этот мавзолей составлен из 9 огромных тесаных плит. Каждая из плит покрыта разными сценами, которые до сих пор не расшифрованы. По его словам, никто не знает, что они означают.— Это его теория. Возможно, у аланов не было письменности, поэтому со стопроцентной уверенностью сказать сложно. Рядом с правителем изображен священнослужитель ранга не ниже чем митрополит, об этом говорит особый набедренник. Сцена может говорить о том, что митрополит этот провожает главного героя в загробный мир. У него есть атрибут власти — секира. Подобные секиры находят в археологических раскопках. И рядом с христианской сценой, которую усиливают три креста, то есть троичность, чисто языческая сцена. Изображен виночерпий и образ собаки, который связан с культом мертвых и в аланском в том числе погребальном обряде. Все сцены имеют свою логику и они не прерываются. Далее картины из жизни героя, кого он в жизни встречал. В том числе известный в аланском и нартском эпосе — Курдалагон, он считался небесным кузнецом, мастером доспехов. И на трех сторонах мы видим присутствие собаки, она как бы собой маркирует загробный мир. И после того, как герой прошел весь путь, он попадает в загробный мир. Также изображены поминальные сцены. Люди, живущие на земле, помнят его, устраивают в честь его праздненства, чтобы ему в загробном мире лучше жилось. Есть на дольмене такие атрибуты, которые часто находятся археологами. В фондах нашего музея есть деревянный столик на трех ножках, они для культового использования.

Дольмен обнаружили в лесо-кяфарском городище— Так они и сейчас распространены в Осетии…— Да, осетины потомки аланов. Так вот, на дольмене на таком стиле лежит голова жертвенного животного. Также есть изображение очага, и человека, который совершает некий ритуал.— А что изображено на четвертой стене?— Погребенный изображается как эпический герой. И, естественно, он совершает подвиги. Видно, как он сражается с чудовищами. Есть картинка как он отбивает черепаху у орла, это известный нарвский мотив. Также мы видим монстра с открытой пастью, рогом и четырьмя ушами и громадным хвостом. Согласно эпосу, вся сила этого чудовища заключается в его хвосте, а герой низвергает его в пропасть.— А кто изначально был автором дольмена?— Про дольмены известно немного, есть разные теории, но научно доказано, что это погребальные сооружения.— Но в круг крайне сложно поместить тело умершего…— Может, его помещали другим способом. А вероятнее это была усыпальница для всего рода, судя по количеству находок внутри. В них находят керамику, остатки топоров, бус, и части скелетов. На Кавказе — это каменный закрытый ящик. Сооружения выполняли и функцию святилища. Многие пытались сфальсифицировать историю, придав дольменам некие оккультные свойства. Тем более, что они пользуются большой популярностью у туристов. И аланы древнюю усыпальницу превратили в свой мавзолей.