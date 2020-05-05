Руководство Корбалихинского рудника целях мотивации удвоило зарплаты здоровым работникам

АО «Сибирь Полиметаллы» (входит в «УГМК-Хоолдинг») повысило зарплату оставшимся на Корбалихинском руднике работникам, где был выявлен очаг СOVID-19, сообщает «Интерфакс». После заражения большого числа сотрудников и определения обширного круга их контактов предприятие продолжает работать.

Зарплата оставшихся работников рудника была увеличена в два раза с целью повышения мотивации к работе. Повышенное жалование будет действовать весь период карантинных мероприятий. Сколько в данный момент рабочих занято на производстве, не уточняется. До выявления очага на Корбалихинском руднике трудились 599 человек.

Как сообщается на сайте «Сибирь Полиметаллы», сотрудники продолжают работать и делают это с самоотдачей. Утверждается, что в трудовом коллективе нет панических настроений, так как руководство позаботилось о безопасности рабочего процесса, проведя все необходимые профилактические мероприятия.

Ранее краевые СМИ со ссылкой на одного из шахтеров сообщили, что большой очаг инфекции был выявлен якобы в связи с недостаточными мерами руководства, которые были приняты слишком поздно. Тем не менее, на сайте «Сибирь Полиметаллы» утверждается, что все противоэпидемиологические мероприятия на предприятии проводились с самого момента введения режима повышенной готовности в Алтайском крае 18 марта.

Напомним, что после вспышки инфекции на Корбалихинском руднике власти предполагали на время приостановить его работу. Однако, по словам министра промышленности и энергетики региона Вячеслава Химочки, в итоге от этой идеи пришлось отказаться, так как это может привести к тому, что рудник нельзя будет эксплуатировать в будущем. Первичный очаг коронавируса на предприятии затронул 38 работников. Позднее положительные результаты анализов были подтверждены еще у 51 сотрудника. В результате массового заражения Змеиногорский район был закрыт на карантин.