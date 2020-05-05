У компании Colnago новый владелец

У компании по производству велосипедов Colnago новый владелец. 88-летний Эрнесто Кольнаго, основавший компанию в 1954 году, продал контрольный пакет акций инвестиционной компании Chimera Investments LLC, базирующейся в Абу-Даби (ОАЭ). Производство и персонал останутся в итальянском Камбьяго, а стратегией развития будет заниматься инвестиционный фонд.

Велосипеды Эрнесто Кольнаго прошли путь от стальных до карбоновых, а в 2019 году была запущена новая модель – монокок Colnago V3Rs, вес которого для размера 50s составил 790 г, а также модель Colnago G3X для гравийных гонок.

TuttobiciWeb процитировал слова Эрнесто Кольнаго: «Поддержка фонда Chimera даёт нам уникальную возможность – гарантию, что мы продолжим и в будущем производить лучшие в мире велосипеды».

В заявлении новых владельцев компании Colnago говорится: «От лица всех фанатов Colnago мы хотим поблагодарить мастера дизайна и изобретателя великолепных велосипедов Эрнесто Кольнаго. Мы бы хотели продолжать его дело и вести Colnago к яркому будущему, какого не было ещё ни у одной компании. Господин Кольнаго всегда будет вдохновителем и движущей силой развития компании».