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Кандидат в президенты Абхазии, лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания

РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/123/13018123/RIAN_6202325.HR-pic905-895x505-97987.jpg" alt="Президент Абхазии посетит Москву с рабочим визитом" /> </p> </p> <p>

Абхазский президент Аслан Бжания посетит Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС.

В администрации отметили, что лидер Абхазии уже вылетел в столицу.

Кроме Бжании в Москву приедут вице-премьер, министр финансов Владимир Делба, а также вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.

Собеседник агентства не уточнил, с кем запланированы встречи абхазской делегации.

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