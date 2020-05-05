Знамя над Рейхстагом: Фото, за которое Виктора Темина едва не расстреляли

Одна из самых известных фотографий Великой Отечественной войны сделана 1 мая 1945 года — на ней запечатлено развевающееся над Рейхстагом знамя Победы. Этот снимок военный фотокорреспондент газеты «Правда» Виктор Темин сделал на свой страх и риск и оперативно доставил в редакцию, после чего фото разошлось по изданиям всего мира.

Виктор Темин считается одним из самых оперативных и профессиональных фоторепортеров СССР. Он снимал значимые события советской истории: первую экспедицию на Северный полюс, спасение челюскинцев и полярный дрейф папанинцев, перелеты Валерия Чкалова. Репортер участвовал в боях на озере Хасан и реке Халхин-Гол, а также в советско-финской войне.

В годы войны Темин снимал для газеты «Правда» и для «Красной Звезды». Во время Берлинской операции репортер сначала добился места в танке, чтобы попасть в город одним из первых и запечатлеть битву за Берлин, а потом для него стало делом чести заснять красное знамя над Рейхстагом. 29-30 апреля за здание парламента шли бои, и можно было только ждать. Штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии появился над Рейхстагом рано утром 1 мая, а сделать снимок фотографу удалось в полдень того же дня.Есть две версии того, как это произошло: по первой, самолет По-2 Темину предоставило командование для съемки государственной важности, а воздушный коридор ему обеспечил сам маршал Жуков. По второй версии, фотокор просто примчался на полевой аэродром под Берлином и уговорил летчика Ивана Ветшака подняться с ним в воздух. У Темина был особый пропуск с подписью Сталина, позволявший ему присутствовать на всех фронтах.

1 мая вокруг Рейхстага еще шел бой, здание было окружено дымом, и кружить над ним было опасно. «В связи с очень сложной обстановкой нам, к сожалению, удалось всего только раз пролететь вблизи Рейхстага, где развевался красный флаг», — вспоминал потом летчик. Темину с его «Лейкой» удалось сделать лишь несколько кадров, в то время как голос в рации приказывал немедленно вернуться и грозил трибуналом.

Сделав снимок, фотокорреспондент решил улететь в Москву, чтобы как можно скорее напечатать фото и вернуться в Берлин с готовой газетой. Самолет должен был долететь до Польши, где пришлось бы пересаживаться на ночной бомбардировщик до Москвы. Чтобы не терять времени на посадку и новый взлет, Темин по рации запросил разрешение на прямой полет и пропуск через границу, но приказ пришел слишком поздно.

Чтобы перелететь границу Советского Союза, нужно было ракетами сообщить зенитчикам пароль, который менялся ежедневно, но летчик его не знал. Когда через шесть часов самолет приземлился в Москве, на нем насчитали 62 пулевые пробоины.

Когда в Москве проявили пленку, оказалось, что флагов на снимках не видно, хотя их было не менее десятка в различных местах здания. В газете фотографу поверили на слово, тем более что на весь мир уже было объявлено о водружении флага над Рейхстагом. В итоге главный редактор велел ретушеру дорисовать флаг на самом подходящем месте. Ну а художник плохо представлял себе, насколько велик купол Рейхстага, поэтому знамя получилось несоразмерно огромным, в два-три раза больше настоящего. И все же утром на первой полосе «Правды» красовалась фотография знамени, и здесь же был напечатан приказ Сталина о взятии Берлина.

3 мая Темин загрузил в самолет несколько тысяч номеров газеты и снова отправился в Берлин, и уже через несколько часов экземпляры «Правды» были у советских солдат. А дальше было самое интересное — беседа инициативного фотографа с маршалом Советского Союза.

«Я думал, что мой полет уже забыт, но оказалось, что нет. Главный редактор газеты сообщил мне, что Жуков велел меня расстрелять за такое самовольство. Зная крутой нрав Георгия Константиновича, я порядком струсил. Мы встречались с ним еще на Халхин-Голе, поэтому рискнул поговорить с ним раньше, чем меня арестуют. Жуков принял меня. А я без слов положил перед ним газету «Правда» с моим снимком. Когда Жуков увидел фотографию, лицо его просветлело. «За такую работу ты достоин звания Героя Советского Союза, — сказал он. — Но за то, что угнал самолет… получишь орден Красной Звезды»».Виктор Темин в воспоминаниях

Темин действительно получил три ордена Красной Звезды и прожил долгую жизнь — 78 лет. После победы он присутствовал на Нюрнбергском процессе, при подписании акта о капитуляции Японии, а в мирное время 35 лет регулярно снимал писателя Михаила Шолохова.

Историю фотографии «Знамя Победы» вспомнил журналист «Марийской правды» Юрий Головин, которому Темин вручил один из отпечатков с дарственной надписью.

«Он считал эту фотографию главной в своей жизни. Печатал ее всегда большим форматом и нередко дарил как визитную карточку. Именно дарил, а не раздаривал. Меня Темин удостоил такого подарка за помощь в оформлении своей первой в Йошкар-Оле фотовыставки, открывшейся летом 1968 года в Республиканском краеведческом музее».