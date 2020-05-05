Запрещённое Цифровое Будущее. Каким будет наш мир через 50 лет?

В последнее время многие эксперты говорят о структурном кризисе капитализма. Общий смысл таков: фитиль загорелся в 2008, мир сделал вид, что погасил его напечатанной денежной массой, но сейчас наступает тот самый момент, когда ракета взлетает.

Основная причина — кризис перепроизводства — как следствие идеалов капитализма и развития технологий. Ну и о чём мы многократно уже рассказывали, здесь https://youtu.be/Lf1bSsBEAFw здесь https://youtu.be/tTj5ejaIUzo и здесь https://youtu.be/GrFJijEe5ho — будущее в текущей системе трудно назвать светлым. Вариант персональных чипов с тотальным контролем — это почти самое безобидное, что просматривается в этих сценариях. А теперь давайте пофантазируем немного иначе. Например, такой вариант.Чтобы выйти из кризиса, на всей планете вводится безусловный доход на каждого жителя. Как говорится, от каждого по способности, каждому по потребности. Правда, по “базовой” потребности. Жильё, еда, энергия для поддержания необходимого и достаточного жизнеобеспечения. Ну и на развлечения, умеренные, немного. Этакая несгораемую регулярную сумму на «хлеба и зрелищ».

Если способность конкретного человека – сидеть дома и потреблять, то он сидит и потребляет. Хочет учиться – учится и не парится о подработках. Хочет творить – творит и радует человечество плодами своего творчества. Хочет работать – работает и получает больше, чем необходимая базовая потребность. А излишки использует на путешествия, или на любую другую свою хотелку. Но откуда возьмутся эти несметные богатства, чтобы одаривать каждого жителя земли?

Ведь если у всех будет возможность не работать, то кто в здравом уме будет ходить на работу? А если работать никто не будет, то кто будет кормить эту армию безработных? Во-первых, вряд ли нормальный человек удовлетворится этим минимумом. На роскошь придётся всё-таки зарабатывать. Во-вторых, одной из главных жизненных необходимостей, которую ни за какие деньги не купить, является самореализация.

Молодёжь всегда будет искать своё место в жизни. Но, когда тебя в спину не толкает острый стимул «работай или сдохни с голоду», то можно будет спокойно и вдумчиво выбирать профессию, учиться, пробовать себя в разных областях. И даже если молодой оболтус выберет сидеть за компьютером в шлеме виртуальной реальности, то он будет это делать не на деньги родителей, а на своё пособие. Кроме того, в виртуальном мире тоже возможно реализоваться, не толкаясь локтями за место под настоящим солнцем.

Ну и в-третьих… Судя по всему, в таком дивном новом мире самым дефицитным «продуктом» будет возможность служить обществу. И её будут выдавать по талонам: ты работаешь в понедельник, ты во вторник… Пятидневная рабочая неделя будет только у тех, кто сумеет сам себе её организовать. К примеру, у писателей. Интересные произведения будут востребованы освободившимся человечеством. И больше не будет такой «уважительной» причины, что «я бы хотел творить, но вынужден зарабатывать деньги». Разумеется, подобная система невозможна без планирования. Статистические институты будут просчитывать необходимое количество товаров и услуг, исходя из запросов общества.Представьте, после отправки сообщения в мессенджере «сломался электрочайник. Хочу новый, стеклянный с подсветкой и контролем температуры». В ответ придёт дата, время и ближайший пункт выдачи, где его можно получить. В тот же вечер на заводы, производящие бытовую технику, будут отправлены заказы, чтобы пополнить резервы на складах. И нет никакой необходимости делать больше, чем надо. И тем более не надо будет закладывать в товары так называемое «программируемое устаревание», которое сейчас практикуют производители.

Ведь в условиях рынка, если сделать неубиваемый чайник, то мир очень быстро удовлетворит спрос на чайники и чайниковый завод придётся закрыть, а работников выгнать на мороз. А в режиме плановой цифровой экономики заводы будут запускать свои конвейеры, например, раз в неделю, и восполнять резервы на ближайшую потребность человечества в новой бытовой технике. Да-да, кто-то скажет – мы уже проходили это в Советском Союзе.

Тогда принимались планы на пятилетку, и все зачем-то пытались этот план перевыполнить. У нас постоянно были излишки шагающих экскаваторов, но при этом не хватало каких-то элементарных бытовых мелочей. Но, на самом деле, те системы управления плановой экономикой, которые позволили догнать передовые страны в 30-е годы, которые позволили победить противника, превосходящего по экономическим ресурсам во Второй Мировой Войне — так вот эти системы управления устарели ко второй половине 20-го века. Во много раз возросший ассортимент товаров затруднял планирование. И делал этот процесс чрезвычайно трудоемким.